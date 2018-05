(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Digital Signage Pionier präsentiert neue Lösungen

Schwentinental 23.05.2018 08:00

Sowohl auf dem "[url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] Summit Europe" in Frankfurt als auch auf der "InfoComm" in Las Vegas wird IAdea vertreten sein. Der Digital-Signage-Experte nimmt die beiden Events zum Anlass, sein Portfolio an neuen Signboards und aktuellen Partnerlösungen des IAdea-Ökossystems zu präsentieren.

Der Digital Signage Summit Europe (DSS), der am 4. und 5. Juli im Sheraton Airport in Frankfurt (Main) stattfindet, ist Europas führende Strategiekonferenz für die Digital-Signage- und Digital-Out-of-Home-Industrie. Neben Präsentationen und Workshops steht die Vernetzung mit dem Who-is-Who der Digital-Signage-Welt im Vordergrund der Konferenz.

[url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url] Deutschland wird vor allem sein Portfolio an Media-Playern, Signboards und Unternehmenslösungen präsentieren. Zudem werden auch hierzulande erstmals die neue Serie an smarten Signboards der XDS-Serie zu sehen sein, die noch robuster durch stärkere Abhärtungen des Betriebssystems sind, erweiterte Sicherheitsfunktionen aufweisen, mit einem verbesserten Content-Management- und Fernwartungssystem glänzen sowie durch die Ausweitung des IAdea-Partner-Ökosystems auf noch mehr Anwendungsfälle spezialisiert sind.

Auf der Infocomm in Las Vegas vom 6. bis 9. Juli im Las Vegas Convention Center, zeigt der Digital-Signage-Experte, neben der erweiterten Palette an Digital-Signage-Produkten vor allem Partnerlösungen des IAdea-Ökosystems. Hierzu wird IAdea insbesondere von den drei Partnern und Mitausstellern 4YouSee, EMS Software und ADMobilize unterstützt, um echte Digital-Signage-Erlebnisse zu bieten.

4YouSee offeriert eine digitale Lösung, um Produkte zu vermarkten und mit Kunden im Geschäft vor Ort zu interagieren. Mit der Digital-Signage-Software von 4YouSee lassen sich dabei nicht nur die neuesten Produkte präsentieren, sondern der sichtbare Inhalt ist zudem nach Geschlecht, Alter oder Stimmung anpassbar.

ADMobilize bietet nahtlose Lösungen für die Implementierung fortschrittlicher Computer-Vision-Technologien in der Praxis. Das Unternehmen hat eine klare Mission: Verbinden der physischen Welt mit dem Online-Grid. AdMobilizes Suite von Analyse- und Interaktionsprodukten ist als "Plug-and-Measure" konzipiert, sodass Echtzeit-Zielgruppenanalysen und -intelligenzen sofort auf einer beliebigen Software-/Hardwareplattform skaliert werden können. AdMobilize bietet die branchenweit umfassendste und genaueste Analyse-/Interaktionslösung für Digital-Signage, OOH, DOOH, Einzelhandel, Live-Events, kleine Unternehmen, Einkaufszentren, Restaurants und weiteres mehr.

EMS ist spezialisiert auf Konferenz- und Raumplanungslösungen. Die Softwarelösung des Unternehmens erlaubt es Benutzern, verschiedene Arten von Besprechungen zu planen und zu verwalten, von einer einfachen Teambesprechung bis hin zu einer komplexen Konferenz, die Raumaufteilung, Catering und Videokonferenz erfordert.

Zu allen aufgeführten Themen und Lösungen sowie zu den aktuellen Media-Playern, Signboards und Videowall-Lösungen aus dem Hause IAdea stehen [url=https://www.xing.com/profile/Bjoern_Christiansen]Björn Christiansen[/url] und sein Team auf den kommenden Digital-Signage-Events für vertiefende Gespräche zur Verfügung. Termine lassen sich via Mail an [url=mailto:vertrieb@digitalsignage.de]vertrieb@digitalsignage.de[/url] im Vorfeld koordinieren.

