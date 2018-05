Senvion S.A.: Wechsel im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Personalie Senvion S.A.: Wechsel im Vorstand 23.05.2018 / 08:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Senvion S.A.: Wechsel im Vorstand Luxemburg, 23. Mai 2018: Herr Dr. Jürgen M. Geißinger hat am heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung den Rücktritt von seinen Ämtern als Chief Executive Officer und Vorstand der Senvion S.A. erklärt. Das Amt als Chief Executive Officer wird ab sofort kommissarisch von Herrn Kumar Manav Sharma, dem aktuellen Chief Financial Officer der Senvion S.A., mit übernommen. Zudem hat der Aufsichtsrat der Senvion S.A. Herrn David Jon Hardy, bislang Chief Sales Officer der Senvion-Gruppe, zum weiteren Vorstand der Senvion S.A. und Executive Director bestellt. Senvion Investor Relations contact (Notifiying Person): Anja Siehler Senior Manager - Capital Markets phone: +352 26 00 - 5285 email: anja.siehler@senvion.com 23.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688589 23.05.2018 CET/CEST

ISIN LU1377527517 XS1223808749 XS1223809390

AXC0067 2018-05-23/08:44