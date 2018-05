Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec anlässlich der Kooperation mit dem US-Konzern Celgene auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Dies sei einer der größten Deals in der Geschichte des Wirkstoffforschers, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit rund 11 Millionen Euro zusätzlichem Jahresumsatz. Es sei aber auch generell ein gutes Zeichen, dass die US-Krebsforscher damit eine zweite Allianz mit den Deutschen schmiedeten, so der Experte./ag/ck Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-05-23/08:50

ISIN: DE0005664809