Die US-Bank JPMorgan hat CRH mit "Overweight" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des irischen Baustoffkonzerns seien trotz einer Erholung weiterhin attraktiv und würden im Vergleich zu den Titeln der großen Zementherstellern immer noch mit einem Abschlag gehandelt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/mne Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-05-23/08:59

ISIN: IE0001827041