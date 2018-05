Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Europas größter Software-Hersteller sei mit modernen Produkten ausgestattet, um Konkurrenten Marktanteile abzunehmen und die Margen nach oben zu treiben, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Jahr 2018 sei für SAP ein Wendepunkt, was sich bereits im ersten Quartal gezeigt habe./mne/bek Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

