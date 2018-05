Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) hat ihren erfolgreichen Wachstumskurs in den ersten drei Monaten 2018 fortgesetzt.

Der Konzernumsatz (Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants) stieg auf 86,3 Mio. Euro und somit um 14,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (75,4 Mio. Euro). Das Umsatzplus resultiert im Wesentlichen aus der positiven Entwicklung des Segments Rest of Europe, das vor allem durch zahlreiche Restaurantneueröffnungen in 2017 um 26,9 % zulegte. Auch das Segment Germany zeigte mit einem Umsatzanstieg um rund 7,7 % eine erfreuliche Entwicklung. Der Umsatz im Segment Rest of World (u.a. USA, China) ging, bedingt durch den Umbau des chinesischen Piloten, leicht um 0,3 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro zurück.

Auf vergleichbarer Fläche ("Like-for-Like") lag der Konzernumsatz mit 0,1 % leicht über dem Vorjahreszeitraum. Positiv hat sich das Segment Germany mit einem Wachstum von 2,2 % auf vergleichbarer Fläche entwickelt. Bedingt durch ein verhaltenes erstes Quartal in Schweden und den Niederlanden lag die Entwicklung des Like-for-Like Umsatzes für das Segment Rest of Europe bei -1,8 %; für das Segment Rest of World bei -3,6 %.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA[1]), die wichtigste Kennzahl der operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...