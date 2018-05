CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM erzielt im ersten Quartal 2018 deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM erzielt im ersten Quartal 2018 deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis 23.05.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG CTS EVENTIM erzielt im ersten Quartal 2018 deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis * Konzernumsatz steigt um 32,5 Prozent auf 274,5 Mio. Euro, normalisiertes EBITDA um 21,8 Prozent auf 55,4 Mio. Euro * Ticketing verzeichnet organisches Umsatzwachstum von rund zehn Prozent bei höherer EBITDA-Marge als im Vorjahr * Onlineticket-Volumen wächst um 12,5 Prozent * Umsatz und normalisiertes EBITDA im Live Entertainment unter anderem dank publikumsstarker Tourneen um jeweils mehr als 50 Prozent verbessert München, 23. Mai 2018. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, ist mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum ins Jahr 2018 gestartet. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr (207,2 Mio. Euro) im ersten Quartal um 32,5 Prozent auf 274,5 Mio. Euro. Das normalisierte EBITDA erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 21,8 Prozent auf 55,4 Mio. Euro (Vorjahr: 45,4 Mio. Euro). Beide Zuwächse wurden von einer starken organischen Entwicklung sowohl im Ticketing- als auch im Live Entertainment-Geschäft getragen. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Wir haben im ersten Quartal 2018 nahtlos an unser Rekordjahr 2017 angeknüpft. Dank publikumsstarker Tourneen und der dynamischen Entwicklung unserer Webshops ist CTS EVENTIM bestens positioniert, um auch künftig international zu wachsen. Unsere bisherige Geschäftsentwicklung stimmt uns optimistisch, dass wir Umsatz und normalisiertes EBITDA 2018 erneut verbessern werden." Im Segment Ticketing stieg der Umsatz im ersten Quartal um 9,9 Prozent auf 101,8 Mio. Euro (Vorjahr: 92,6 Mio. Euro). Dieses rein organische Wachstum wurde insbesondere von einem weiteren Anstieg des Onlineticket-Volumens gestützt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres verkaufte CTS EVENTIM 12,1 Mio. Tickets allein über seine Webshops in 23 Ländern - ein Zuwachs von 12,5 Prozent (Vorjahr: 10,8 Mio.). Vor diesem Hintergrund stieg das normalisierte EBITDA in diesem Segment überproportional um 10,6 Prozent auf 40,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,5 Mio. Euro). Der Umsatz im Segment Live Entertainment erhöhte sich um 50,8 Prozent auf 175,0 Mio. Euro (Vorjahr: 116,1 Mio. Euro) und übertraf somit die Erwartungen. Hierzu trugen diverse Veranstalter aus dem Portfolio von CTS EVENTIM, die europaweit eine Vielzahl besonders publikumsstarker Konzerte ausrichteten, aber auch die neue Jubiläumstour von "Holiday on Ice" sowie die jüngsten Akquisitionen italienischer Promoter bei. Das normalisierte EBITDA stieg überproportional um 67,6 Prozent auf 14,9 Mio. Euro (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro). Neben den genannten Entwicklungen wirkten sich hier auch Veräußerungsgewinne aus Anteilsreduzierungen im dänischen Portfolio von FKP Scorpio aus. Nach dem Verkauf der Beteiligungen an Northside und Tinderbox fokussiert sich FKP Scorpio in Dänemark zukünftig auf das Tourneegeschäft. Die Quartalsmitteilung zur Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate des Jahres 2018 steht mit Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf www.eventim.de bereit. Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und seit 2015 Mitglied des MDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Für weitere Informationen: Corporate Communications: Christian Steinhof Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49.40.380788.7299 christian.steinhof@eventim.de Investor Relations: Marco Haeckermann Vice President Corporate Development & Strategy Tel.: +49.421.3666.270 marco.haeckermann@eventim.de KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-233 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: tatjana.wilhelm@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688603 23.05.2018

