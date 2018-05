Die zunehmende Digitalisierung aller Arten von Prozessabläufen ist erklärtes Ziel von Wirtschaft und Politik. Dies ist aber untrennbar verknüpft mit entsprechenden Sicherheitsstrukturen. Die Secunet AG widmet sich diesem Thema inzwischen seit mehr als 20 Jahren. Gestartet als Spezialist für digitale Signatur und biometrische Identifikationssysteme, will das Unternehmen heute einen ganzheitlichen Ansatz liefern, der von der Beratung bis zur Implementierung und Betreuung entsprechender Sicherheitsstrukturen reicht.

Dabei hat sich in den vergangenen Jahren eine klare Gewichtung im Umsatzmix ergeben. Den Großteil generiert Secunet im Geschäftsbereich Public Sector mit staatlichen Kunden. Hier sind die Essener seit 2004 Sicherheitspartner der Bundesrepublik und statten Ministerien und Behörden mit entsprechenden Infrastrukturen aus. Dies hat auch die Türen zu anderen öffentlichen Auftraggebern, u.a. Sicherheitsorganisationen wie der NATO, geöffnet. Der zweite Bereich Business Sector ist deutlich kleiner, kann aber eine interessante Klientel vorweisen. Ein Schwerpunkt dabei sind Versorger wie die Berliner Wasserbetriebe und Gelsenwasser, deren technische Infrastrukturen gegen Cyberangriffe und Sabotage abgesichert werden sollen. Ein weiteres Thema, das zukünftig an Gewicht gewinnen könnte, ist der Bereich Automotive. Secunet hat hier Produkte im Portfolio, mit denen Bordnetze in Fahrzeugen abgesichert werden. Hier liefert man bereits unter anderem BMW und Audi zu.

Die starke Fokussierung auf öffentliche Auftraggeber spiegelte sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider. ...

