SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND sichert sich Großauftrag für Achssysteme mit integrierter Scheibenbremstechnologie in den USA DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Auftragseingänge SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND sichert sich Großauftrag für Achssysteme mit integrierter Scheibenbremstechnologie in den USA 23.05.2018 / 10:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SAF-HOLLAND sichert sich Großauftrag für Achssysteme mit integrierter Scheibenbremstechnologie in den USA Luxemburg, 23. Mai 2018 - SAF-HOLLAND hat in den USA einen weiteren wegweisenden Auftrag über die Lieferung von Trailer-Achssystemen erhalten. Das Unternehmen wird zukünftig Nordamerikas größten Mietflottenbetreiber XTRA Lease mit komplett ausgestatteten Achssystemen in Kombination mit moderner Scheibenbremstechnologie beliefern. XTRA Lease ist mit rund 80.000 Trailern der größte Anbieter von Trailern zur Miete beziehungsweise zum Leasing in den USA. SAF-HOLLAND lieferte bisher die mechanischen Federung und die dazugehörigen Sliderboxen für das Trailerfahrwerk. Zukünftig wird in das Fahrwerksystem auch das komplette SAF-HOLLAND-Achssystem mit der neuesten Generation der P-89 Radkopftechnologie, inklusive der Scheibenbremse integriert. Das Liefervolumen bezieht sich im ersten Schritt auf rund 6.000 Trailer. Die Produktion wird im Juni 2018 anlaufen und bis Ende des Jahres vollständig hochgefahren werden. SAF-HOLLAND erwartet aus diesem Auftrag ab Anfang 2019 spürbare Umsatzbeiträge und prognostiziert einen Umsatzbeitrag von bis zu 20 Mio. US-Dollar im Jahr 2019. SAF-Holland sieht damit den Technologiewandel von der in den USA noch weit verbreiteten Trommelbremse hin zur Scheibenbremsentechnologie nachhaltig bestätigt. Während in Europa der ganz überwiegende Anteil der Trailer bereits mit der tendenziell leichteren, kosteneffizienten und leistungsfähigen Scheibenbremse unterwegs ist, liegen die Ausstattungsraten in den USA erst bei etwas über 10 %. Marktexperten erwarten, dass diese Applikation auch in Nordamerika auf zunehmendes Interesse der großen Flottenbetreiber stößt und gehen in den kommenden Jahren von deutlichen Zuwachsraten aus. "Dieser Auftrag hat durchaus wegweisenden Charakter und ist aus unserer Sicht potenziell der "Game Changer" in Nordamerika. Der Trend hin zur Scheibenbremstechnolgie nimmt nun auch dort deutlich Fahrt auf," erklärt SAF-HOLLAND CEO Detlef Borghardt und fügt hinzu: "Als ein Pionier dieser Technologie in Europa, verfügen wir als einziger Anbieter in Nordamerika bei der Integration in das Achs- und Federungssystem über das Know-how und die Erfahrung von fast zwei Jahrzehnten. Neben der hohen Leistungsfähigkeit trägt unser Achssystem mit integriertem P-89 Scheibenbremsmodul gleichermaßen zur Gewichtsreduzierung und Senkung der Betriebskosten bei den Spediteuren bei." CFO Dr. Mathias Heiden ergänzt: "Der Einsatz komplett ausgestatteter Achssysteme kombiniert mit hocheffizienter Scheibenbremstechnologie hilft uns auch dabei, den Umsatz je Fahrzeug auszubauen. Wir sehen uns in diesem strukturell wachsenden Segment gut positioniert und erwarten daraus für SAF-HOLLAND in den kommenden Jahren nennenswertes organisches Umsatzsteigerungspotential". SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.139 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Auflieger und Anhänger sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway sowie V.Orlandi, KLL und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.100 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Stephan Haas Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-617 Stephan.Haas@safholland.de 23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 6095 301 - 0 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: info@safholland.de Internet: www.safholland.com ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979, WKN: A0MU70, A1HA97 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688681 23.05.2018

ISIN LU0307018795 DE000A1HA979

AXC0097 2018-05-23/10:25