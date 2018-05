Daten von mehr als 2,6 Millionen Schlafapnoe-Patienten offenbaren eine 75-prozentige Adhärenzrate, wenn Patienten fern überwacht werden

Eine separate Studie zeigt, dass die Teilnahme an Nachschubprogrammen die langfristige Nutzung der Geräte erhöht und die Abbruchraten verringert

Ferngesteuerte Patientenüberwachungs- und Nachschubprogramme verbessern nachweislich die Therapietreue von Patienten mit positivem Atemwegsdruck (PAP). Dies geht aus zwei separaten Studien hervor, die ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) diese Woche auf der ATS 2018 International Conference vorstellte.

Fernüberwachung steigert Therapietreue

In der ersten Studie untersuchte medXcloud, eine von ResMed zusammengestellte Gruppe von Meinungsführern im Gesundheitswesen, die anonymisierten Daten von mehr als 2,6 Millionen PAP-Nutzern in den USA des weltweit führenden Fernüberwachungsnetzwerks AirView von ResMed. Mithilfe dieses Big-Data-Ansatzes konnten die Forscher eine ausgezeichnete Therapietreue bei Patienten beobachten, bei denen eine PAP-Therapie eingeleitet wurde: 75 Prozent der Patienten erreichten die CMS-Compliance-Schwelle.* Dieser Anteil ist im Vergleich zur PAP-Therapie ohne Cloud-Anbindung und anderen chronischen medizinischen Therapien, die beide bei rund 50 Prozent liegen, sehr gut. Außerdem deutet die große Stichprobengröße darauf hin, dass die Ergebnisse verallgemeinert werden können und wahrscheinlich die klinische Versorgung in der Praxis widerspiegeln.

Nachschubprogramm erhöht langfristige Therapietreue

In einer separaten Studie an mehr als 100.000 gut aufeinander abgestimmten PAP-Anwendern haben ResMed und kooperierende Forscher festgestellt, dass über einen Zeitraum von einem Jahr diejenigen, die in ein Nachschubprogramm aufgenommen wurden, jede Nacht 5,6 Stunden mit PAP schliefen, verglichen mit 4,5 Stunden/Nacht bei jenen, die nicht an dem Programm teilnahmen (Anstieg um 24 Prozent). Die Patienten im Nachschubprogramm haben auch insgesamt deutlich seltener die PAP-Behandlung abgebrochen, mit einer einjährigen Abbruch-Wahrscheinlichkeit von 16,1 Prozent für die Nachschubprogramm-Gruppe, verglichen mit 33,8 Prozent für die Kontrollgruppe.

"Diese beiden Studien zeigen deutlich wirksame Methoden auf, Patienten dabei zu helfen, eine 90-Tage-Therapietreue mithilfe cloudbasierter Fernüberwachung zu erreichen und mit einem Masken-Nachschubprogramm auch die langfristige Einhaltung der Therapie zu erzielen", sagte Adam Benjafield, Forscher beider Studien und Vice President Medical Affairs von ResMed. "Aus diesem Grund verfügt jedes neue ResMed PAP-Gerät über eine Cloud-Konnektivität, die ohne Setup durch einen Arzt oder den Benutzer einsatzfähig ist und deshalb befürworten wir, dass Patienten in Masken-Nachschubprogramme aufgenommen werden, um ihre langfristige Einhaltung der Therapie zu maximieren und die Behandlungsergebnisse zu verbessern."

Details zu beiden Studien

Real World PAP Adherence (PAP-Behandlungstreue unter realen Bedingungen) Ergebnisse aus einem Big-Data-Ansatz bei mehr als zwei Millionen Patienten: ResMed untersuchte die anonymisierte AirView-Datenbank (ResMed Corp., USA) mit mehr als 2,6 Millionen US-Patienten mit Schlafapnoe (Sleep-disordered Breathing, SDB), die eine PAP-Therapie erhielten (40,9 CPAP, 49,9 APAP, 9,2 Bilevel), um die 90-Tage-Therapietreue zu untersuchen. Um einbezogen zu werden, wurden Patienten von ihrem Gesundheitsdienstleister in die US AirView-Datenbank aufgenommen und verwendeten einen einzigen Therapiemodus, um SDB zu behandeln, der auf den drahtlos verbundenen AirSense- oder AirCurve 10-Plattformen verfügbar ist. Die Daten wurden für erwachsene Patienten (Alter 18 Jahre), die zwischen dem 1. Oktober 2014 und dem 31. Oktober 2017 aufgenommen waren, extrahiert, die mindestens eine Sitzung mit Gerätenutzung von 1 Stunde in den ersten 90 Tagen enthielten. Die Forscher definierten das primäre Resultat als Einhaltung der CMS-Kriterien. Die Studie wurde von einer unabhängigen Ethikkommission überprüft und als von der Kontrolle durch eine Ethikkommission ausgenommen eingestuft.

PAP-Therapietreue (Positive Airway Pressure) mit einem Nachschubprogramm: Eine retrospektive Analyse: Anonymisierte Daten aus einer Patienten-Abrechnungsdatenbank (Brightree) sowie anonymisierte Gerätedaten aus einer Telemonitoring-Datenbank (AirView) wurden an ein unabhängiges Statistikunternehmen gesendet, das die anonymisierten Analysen und Ergebnisse zur Verfügung stellte. Patienten wurden eingeschlossen, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllten: Beginn der PAP-Therapie zwischen 1. Juli 2014 und 17. Juni 2016; Erreichen der CMS-Compliance; Therapiemanagement via Telemonitoring (AirView; ResMed). Patienten, die die Teilnahme an einem Nachschubprogramm (Nachschubgruppe) begonnen hatten, wurde ein Patient ohne Teilnahme an einem Nachschubprogramm im Verhältnis 1:1 gegenübergestellt. Durch das Nachschubprogramm wurde die PAP-Therapieausrüstung des Patienten (Maskensysteme und/oder -kissen) nachgeliefert. Der primäre Endpunkt war die Therapietreue, gemessen anhand der durchschnittlichen Anzahl an Gerätenutzungsstunden pro Tag in der Nachschubgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Sekundäre Endpunkte umfassten andere Parameter für die Einhaltung und die Verwendung des Geräts sowie die Therapie-Abbruchrate (keine Nutzung in den letzten 30 Tagen). Der Studienprotokoll wurde von einer unabhängigen Ethikkommission überprüft und als von der Kontrolle durch eine Ethikkommission ausgenommen eingestuft.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Gesundheit mit mehr als 5 Millionen mit der Cloud verbundenen Geräten für die tägliche Fernüberwachung von Patienten, verändert mit jedem Atemzug das Leben von Menschen. Die preisgekrönten Geräte und Softwarelösungen des Unternehmens tragen zur Behandlung und zur Therapie von Schlafapnoe, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und anderen Erkrankungen der Atemwege bei. Das 6.000 Mitglieder starke Team des Unternehmens setzt sich in mehr als 120 Ländern dafür ein, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die Auswirkungen chronischer Krankheiten zu mindern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. ResMed.com

*CMS-Compliance ist durch das US-Centre for Medicare Medicaid Services definiert als CPAP-Nutzung von 4 Stunden pro Nacht in 70 der Nächte innerhalb von 30 Tagen innerhalb der ersten 90 Tage der Therapie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180523005560/de/

Contacts:

ResMed

Für Medien:

Jayme Rubenstein, +1 858.836.6798

news@resmed.com

oder

Für Anleger:

David Pendarvis, +1 858.836.5000

investorrelations@resmed.com