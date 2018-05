Die ICBC Standard-Bank sieht trotz der jüngsten Stärke des US-Dollar keine neue Hausse am Horizont. Vielmehr sollte Gold als sicherer Hafen gegenüber den meisten Währungen outperformen.

Analyst: Gold wird von geopolitischen Risiken profitieren

Die jüngste Stärkephase des US-Dollar war beeindruckend. Der Dollar-Index gewann allein in den vergangenen sechs Wochen fünf Prozent hinzu. Im Devisenmarkt sind das Welten! Dennoch sieht die ICBC Standard Bank keinen neuen Dollar-Bullenmarkt am Horizont. Vielmehr werde der Goldpreis gegenüber alle anderen Währungen ouperformen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie: "Wir erwarten, dass Gold gegenüber anderen Währungen an Wert gewinnt und sehen die jüngste Aufwärtsbewegung im Dollar nicht als den Start in einen neuen Dollar-Bullenmarkt", schrieb Analyst Marcus Garvey. Vielmehr würden physische Käufe und Absicherungskäufe den Goldpreis stützen. Kurzfristig hatte die Dollarstärke dazu geführt, dass der Goldpreis seine Handelsspanne zwischen 1.305 und 1.365 US-Dollar je Unze nach unten durchbrach. Galway ...

