Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Takkt nach einer Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Finanzchef Claude Tomaszewski habe sich in seiner Präsentation auf die Online- und Digitalstrategie fokussiert, die zu einem wichtigen Wachstumstreiber für den Büromöbel-Versandhändler werden dürfte, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-05-23/10:47

ISIN: DE0007446007