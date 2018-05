Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zooplus nach einer Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Um den hohen Marktanteil zu behaupten, dürfte der auf Tierbedarf spezialisierte Online-Händler weiterhin Preisdruck ausüben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte geht daher nicht davon aus, dass sich die Bruttomargen in den nächsten zwei Jahren stabilisieren werden./ajx/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-05-23/10:48

ISIN: DE0005111702