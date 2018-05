Waren Sie letzten Sommer mutig und haben Sie sich den 17seitigen Aktienreport "Die nächste Nvidia" beschafft? In diesem Report gab André Fischer den Rat, in zwei extrem aussichtsreiche Megatrend-Aktien einzusteigen. Beide Titel haben sich seitdem positiv entwickelt. Eine davon war die Wirecard-Aktie, die in dem damaligen Aktienreport (dieser erschien am 20. Juni 2017) zu einem Kurs von 60,50 Euro empfohlen wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...