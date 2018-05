Hier geht's zum Video

Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR blickt in dieser Sendung auf die Pharma- und Biotechbranche. Heute geht es um Evotec, Medigene und Morphosys. Evotec hatte am Montag eine weitere Zusammenarbeit mit Celgene bekannt gegeben. Die Aktie stieg in der Spitze um elf Prozent an. Wie Sie als Anleger auf die aktuellen Meldungen reagieren sollten und wie sich die angesprochenen Aktien entwickeln könnten, analysiert Marion Schlegel im Gespräch mit Moderator Marco Uome.