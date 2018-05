BERLIN/NEW YORK (IT-Times) - Die IOTA Foundation hat mit der UNOPS eine Zusammenarbeit vereinbart, um mehr Transparenz und Effizienz in die Arbeit der Vereinten Nationen (UN) zu bringen. Hierzu haben beide Organisationen gestern ein Memorandum of Understanding (MoU) in Berlin und New York unterzeichnet,...

