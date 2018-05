Unterföhring (ots) -



Gastgeber Hugo Egon Balder lädt in SAT.1 fünf Prominente zu einer amüsanten Zeitreise in ihre Jugend ein: In "Das große Promi Flaschendrehen", am Freitag, 25. Mai 2018, um 20:15 Uhr, drehen Ruth Moschner, Jeannine Michaelsen, Wigald Boning, Sasha und Stefan Mross die Flasche. Dabei stellen sie sich verrückten Aufgaben und beantworten pikante Fragen - ganz wie früher.



Wahrheit oder Pflicht? Im Spiel "Das große Outing" verraten Jeannine Michaelsen, Wigald Boning und Sasha unter anderem, dass sich jeder von ihnen schon mal in Handschellen befunden hat. Welche Peinlichkeiten geben sie noch preis? In "Wahl der Qual" muss sich Sänger Sasha unter anderem zwischen "Lieber nie wieder Sex oder nie wieder lachen?" entscheiden und Ruth Moschner geht beim "Fummel fummeln" Männern und Frauen an die Wäsche. Wie viele Berufe ertastet sie mit verbundenen Augen anhand ihrer Outfits? Stefan Mross hat es im "Lecker schmecker"-Spiel mit besonders fruchtigen Lippen zu tun. Wie viele Obstsorten kann er beim Küssen seiner verrückten Kusspartnerinnen erschmecken? Gaststar Jörg Draeger stellt Jeannine Michaelsen im Spiel "Promi vor - noch ein Tor!" vor eine schwere Entscheidung.



Pubertät, erstes Kribbeln, erster Schwarm, erster Kuss - und den gab es für die meisten beim Flaschendrehen. Neben den ersten zarten körperlichen Erfahrungen gab es auch noch "Wahrheit oder Pflicht". Bis heute zählt Flaschendrehen zu den beliebtesten Spielen der Jugendlichen. Daran erinnern sich auch die prominenten Gäste in der neuen SAT.1-Show:



Welchen Bezug haben Sie zum Flaschendrehen?



Jeannine Michaelsen: "Ganz klar, wir haben früher immer nur Flaschen gedreht, weil wir knutschen wollten. Und man hat immer gehofft, dass man nur den knutschen darf, den man auch knutschen wollte. Es war nichts anderes als eine sehr holprige Variante einer pubertären Annäherung zwischen einem selbst und der Person der persönlichen Begierde."



Ruth Moschner: "Ich glaube nicht, dass ich Flaschendrehen schon mal gespielt habe - wir haben einfach so geknutscht und dazu keine Flasche gebraucht. Bei diesem Spiel ging es ohnehin nur darum, den ersten Körperkontakt zu bekommen. Mit dem Vorteil, nicht sagen zu müssen, dass man den anderen ganz doll lieb hat - es war ja die Flasche ..."



Sasha: "Wir haben einfach ohne die Flasche geknutscht. Ansonsten haben wir im Landschulheim eher 'Wahrheit oder Pflicht' mit fiesen Aufgaben gespielt - zum Beispiel im April in den eiskalten See zu springen."



Stefan Mross: "Im Camping-Urlaub mit meinen Eltern hat sich die Jugend im Vorzelt zum Flaschendrehen getroffen. Zwar war ich tagsüber lieber auf dem See beim Fischen, aber abends ging es dann als 13 oder 14-Jähriger doch um die interessanteren Dinge, die eigentlich die Großen gemacht haben. Das war für mich sehr spannend!"



Wigald Boning: "Zwischen meinem achten und zwölften Lebensjahr habe ich bestimmt 100, 200 Partien Flaschendrehen gespielt. Wir spielten immer in einem Haus am Ende der Straße in einer Kellerbar, das letzte Mal vor ungefähr 38 Jahren. Ich sollte ein Mädchen, ich glaube sie hieß Jane, küssen und ging dann nach Hause, weil mir das zu aufregend war."



Der Fun Freitag in SAT.1 mit "Das große Promi Flaschendrehen" am 25. Mai 2018, um 20:15 Uhr.



