Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wirecard nach einer Investorenveranstaltung von 122 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe das Management des Bezahldienstleisters den in Aussicht gestellten Umsatz- und Margenanstieg bekräftigt, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte die Gewinnschätzungen und senkte gleichzeitig die Annahmen für die Kapitalkosten./bek/ag Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-05-23/11:41

ISIN: DE0007472060