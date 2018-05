Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim kann sich dank eines starken Onlinehandels und Zukäufen weiterhin über ein florierendes Geschäft freuen. Im ersten Quartal ging es sowohl im Ticketverkauf als auch bei der Tournee- und Festivalsparte bergauf. Auch für das Gesamtjahr stellte das Management Zuwächse in Aussicht. An der Börse griffen Anleger daraufhin zu - die Aktie des im MDax gelisteten Unternehmens gewann am Vormittag 3,8 Prozent.

Konzernweit stieg der Umsatz von Januar bis März im Vorjahresvergleich um fast ein Drittel auf 275 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Hier hatten Analysten mit deutlich weniger gerechnet. Mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 55 Millionen Euro übertraf das Unternehmen ebenfalls die Erwartungen. Es lag um gut ein Fünftel über dem des Vorjahres.

Vor allem im Segment Live-Entertainment, in dem CTS etwa Tourneen oder Festivals "Rock am Ring" oder "Hurricane" ausrichtet, legte der Umsatz erneut besonders stark zu - um mehr als 50 Prozent auf 175 Millionen Euro. Zu dem Plus trugen neben einer allgemein starken Nachfrage auch neue Tochterfirmen wie der italienische Festival- und Konzertveranstalter D?Alessandro e Galli mit bei. CTS ist in der Sparte der Live-Veranstaltungen schon länger auf internationalem Expansionskurs und mit der jüngsten Akquise des spanischen Konzert- und Festival-Veranstalters Doctor Music nunmehr in zehn Ländern vertreten.

Aber auch beim klassischen Ticketgeschäft verbuchte der Konzern einen Umsatzzuwachs von rund 10 Prozent. Gerade im Onlinebereich verkauft CTS immer mehr Eintrittskarten für Veranstaltungen - in diesem Quartal waren es schon 12 Millionen Tickets - gut eine Million mehr als ein Jahr zuvor.

Unter dem Strich lag der Konzerngewinn mit rund 26 Millionen Euro 7 Prozent unter dem des Vorjahres. Damals wurde zum ersten Mal eine neue Tochter vollständig in die Gewinnermittlung mit einbezogen, was in einem starken positiven Einmaleffekt resultierte.

Die bisherige Geschäftsentwicklung stimme ihn optimistisch, den Umsatz und das bereinigte Ebitda 2018 erneut zu verbessern, hieß es von Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg. Damit bestätigte er die im März abgegebene Jahresprognose./kro/nas

ISIN DE0005470306

AXC0125 2018-05-23/11:44