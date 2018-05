Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, erweitert seine Zusammenarbeit mit Isuzu Commercial Truck of America, Inc., dem Hersteller des meistverkauften Frontlenker-Lkw in den USA. Wirecard hat ein Cashback-Programm für die Distributoren des japanischen Herstellers von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen in den USA gestartet.

Isuzu hat bereits sein erstes US-Vertriebsförderungsprogramm für seine Ersatzteile- und Services-Sparte mit Wirecard umgesetzt, gefolgt von einem ähnlichen digitalen Programm in Kanada, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...