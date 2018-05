Bremen (ots) - "Provokation um der Provokation willen ist substanzlos und dumm", so äußerte sich Marius Müller-Westernhagen zu den rappenden Preisträgern Kollegah und Farid Bang bei der diesjährigen ECHO-Verleihung und will alle seine Auszeichnungen zurückgeben, auch die aus dem vergangenen Jahr, als er die Trophäe für sein Lebenswerk erhielt. Seit Ende der 60er Jahre ist der geborene Düsseldorfer auf musikalischen Bühnen zu Hause, im August geht er auf große Tournee und erzählt, welche gesellschaftliche Verantwortung Künstler in unserem Land haben, in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag (25.5.) ab 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen.



Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers folgende Gäste: den Media Markt-Mitgründer Walter Gunz, die Musiker Angelo und Gabriel Kelly, den Schauspieler Volker Lechtenbrink, die Köchin und Unternehmerin Sarah Wiener, den Moderator Yared Dibaba und Deutschlands bekannteste Autoverkäuferin Panagiota Petridou.



Walter Gunz



"Geld und Gewinn dürfen nie das Ziel eines Unternehmens sein", sagt Walter Gunz, Mitgründer und Ideengeber des heute größten Elektromarktes Europas. Warum Burn-out das Ergebnis einer falschen Unternehmenskultur ist, man Mitarbeiter nicht loben, sondern anerkennen sollte und welches Rezept gegen Selbstüberschätzung hilft, erzählt der Unternehmer und Philosoph bei 3nach9.



Angelo und Gabriel Kelly



Die Fans von Angelo Kelly freuen sich schon jetzt auf Anfang Juni. Dann bringt er seine neue Soloplatte zusammen mit seiner eigenen Kelly Familie auf den Markt. Bereits vorher wird er mit seinem ältesten Sohn Gabriel bei 3nach9 zu Gast sein. Die beiden sprechen nicht nur über ihre große Liebe zur Musik, sondern plaudern auch über ihr ungewöhnliches Leben und den Familienalltag in Irland.



Volker Lechtenbrink



Seine markant-sonore Stimme ist das Markenzeichen des Schauspielers Volker Lechtenbrink. Aufgewachsen in Bremen und Hamburg stand er bereits als 14-Jähriger in Bernhard Wickies Antikriegsfilm "Die Brücke" vor der Kamera, arbeitete später mit Größen wir Hildegard Knef und Hansjörg Felmy und wurde ein gefeierter Theaterstar. Aktuell fiebert der Fan des SV Werder Bremen der Fußballweltmeisterschaft entgegen und berichtet bei 3nach9, wie es ihm nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung geht und warum er gern mal einen alten, knorrigen, friesischen Ex-Kriminalkommissar spielen würde.



Sarah Wiener



Mit 17 Jahren verlässt sie die Schule und trampt durch Europa, mit Ende 20 gründet sie ein Catering-Unternehmen, aktuell betreibt sie mehrere Restaurants. Gute Ernährung ist Sarah Wiener wichtig, mit ihrer eigenen Stiftung setzt sie sich seit mehr als zehn Jahren dafür ein, dass Kinder im Kita- und Grundschulalter etwas Vernünftiges zu essen bekommen. Ob sie die viel besprochene Zuckersteuer befürwortet, über ihr aktuelles Abenteuer Hausbau und die Kunst des Imkerns berichtet der Österreicherin bei 3nach9.



Yared Dibaba



Geboren in der äthiopischen Region Oromia, aufgewachsen im Oldenburger Land: Das ist Yared Dibaba. Als Zehnjähriger flüchtet seine Familie mit ihm wegen des Bürgerkrieges aus Äthiopien und wird in der niedersächsischen Gemeinde Ganderkesee heimisch. Das sympathische Gesicht des Norddeutschen Rundfunks spricht Plattdeutsch so fließend wie seine zweite Muttersprache und fordert die Norddeutschen auf, "mehr Platt zu schnacken". Warum das so ist und welchen Anteil seine Shantyband die "Schlickrutscher" daran hat, erzählt der Moderator bei 3nach9.



Panagiota Petridou



Sie ist Deutschlands bekannteste Autoverkäuferin: Panagiota Petridou. Obwohl sie mittlerweile mit ihrer Fernsehsendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto" in den Medien etabliert ist, arbeitet sie ab und zu noch immer in einem Autohaus. Bei 3nach9 gibt die gebürtige Griechin Tipps, worauf man beim Kauf eines Wagens achten muss und erklärt, warum sie eher einen fahrbaren Untersatz verkauft, wenn ein Paar gemeinsam das Autohaus betritt.



