Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Eni von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 19,50 Euro angehoben. Der italienische Öl- und Gasproduzent profitiere überproportional von steigenden Rohölpreisen, schrieb Analyst Theepan Jothilingam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Größter Unsicherheitsfaktor bleibe die politische Situation in Italien./mf/bek Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-05-23/12:04

ISIN: IT0003132476