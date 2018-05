Weinfelden (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/114715/100815893 -



Die Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe erweitert ihre Flotte mit einem neuen Luxusliner. Sie hat den Bau der Excellence Countess, ihrem zehnten Flussschiff in Auftrag gegeben.



- Der Bau der Excellence Countess in der Schiffswerft in Belgrad hat begonnen. Im Mai 2019 setzt Twerenbold das Flussschiff in Betrieb. - Die Excellence Countess ist Teil der Basler Swiss Excellence River Cruise, Reederei der Twerenbold Reisen Gruppe. - Damit erweitert sich die Excellence-Flotte auf zehn Flussreise-Schiffe, die allesamt in Europa verkehren. Das neue Schiff gehört der gleichen Schiffsklasse an, wie die Excellence Princess, die 2015 zum Flussschiff des Jahres ernannt wurde.



Die Swiss Excellence River Cruise, einzige inhaberansässige Schweizer Reederei, lässt in der Werft in Belgrad derzeit den Fluss-Luxusliner Excellence Countess bauen - das zehnte Schiff der Flotte. Die Reederei ist ein Unternehmen des Aargauer Familienunternehmens Twerenbold Reisen. Die Excellence Countess ist ein Schwesterschiff der Excellence Princess, die seit 2014 in Betrieb steht. Der Bauplan für die Excellence Countess wurde weiterentwickelt. So wird beim neuen Schiff die Passagierpromenade am Bug vergrössert, die Anzahl grossräumiger Junior-Suiten verdoppelt. Beides, so Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold, entspreche dem Bedürfnis der Gäste.



Mehr Kapazität für Schweizer Reisegäste. «Es ist unser Ziel, alle wichtigen europäischen Flüsse mit eigenen Excellence-Schiffen anzubieten», sagt Karim Twerenbold. Nur so könne man einen verlässlichen Qualitätsstandard für die Kundinnen und Kunden im Wachstumsmarkt Flussreisen sicherstellen. Um das zu erreichen, benötige man zusätzliche Kapazitäten. «Mit der Investition in dieses neue Schiff kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück näher», so Twerenbold. Die Excellence Countess bietet auf einer Schiffslänge von 135 Metern Platz für 178 Reisegäste.



Interior-Design: made by Twerenbold. Sobald die Stahlhülle der Excellence Countess fertiggestellt ist, wird das Schiff in die Niederlanden verbracht, wo ab Herbst der Innenausbau erfolgt. Damit an Bord die charakteristische, behaglich-stilvolle Excellence-Atmosphäre der kleinen Schweizer Grandhotels entsteht, verlässt sich die Reederei wieder auf die unternehmenseigene Expertise von Interior Designerin Nazly Twerenbold, unter deren Federführung das Innendesign der Excellence Countess gefertigt wird. Ihre Handschrift tragen bereits fünf Excellence-Flussschiffe, darunter die Preisträgerin Excellence Princess.



Komfort und Kulinarik der Extraklasse. Für das Flussreisen-Angebot der Excellence-Schiffe zeichnet das Twerenbold-Unternehmen Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden verantwortlich. Die ersten Flussreisen für den neuen Luxusliner sind ausgearbeitet. Die Excellence Countess wird nach ihrer Jungfernfahrt, von Amsterdam in die Schweiz, am 25. Mai 2019 zur feierlichen Taufzeremonie am Basler Rheinhafen erwartet. Anschliessend nimmt sie Kurs auf Holland, Flandern und kreuzt bis zur Naturlandschaft Ijsselmeer. In Planung sind für 2019 ausserdem Themen-Flussreisen für Golfer, Velofreunde, Wanderer, Musikliebhaber und Feinschmecker. Wesentlicher Teil der Excellence-Philosophie ist seit jeher erstklassige Gastlichkeit an Bord. «Auch mit der Countess werden wir zeigen, dass Excellence für die beste Küche auf Europas Wasserwegen steht. Mit freiem Blick in die offene Küche des À-la-carte-Restaurants darf man sich auf der Countess sogar davon live überzeugen», sagt Stephan Frei, Geschäftsleiter des Reisebüro Mittelthurgau. «Unsere Gäste dürfen sich auf eines der luxuriösesten und gross-räumigsten Schiffe auf Europas Flüssen freuen!»



OTS: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114715 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114715.rss2



Pressekontakt: Stephan Frei, Geschäftsleiter Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG Oberfeldstr. 19, 8570 Weinfelden T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch www.mittelthurgau.ch; www.excellence.ch