Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse vor dem Investorentag am 30. Mai mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Nachdem Umsatz- und Gewinnziel bereits bekannt seien, dürfte die Strategie für langfristiges Wachstum im Vordergrund stehen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie werde nicht nur die Schätzungen, sondern auch die Bewertung prägen./ag/ajx Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-05-23/12:26

ISIN: DE0005810055