Die Restaurantkette Vapiano schraubt weiter an ihrer Profitabilität. Die Eröffnung neuer Restaurants, optimierte Abläufe und Standards sowie die inzwischen in der Hälfte der Filialen angebotenen Take-away- und Lieferservices zahlten sich im ersten Quartal aus: Sowohl der Umsatz aber auch das operative Ergebnis stiegen, wie Vapiano am Mittwoch in...

