Die Legende am Mikro ist zurück: Sportreporter Werner Hansch feiert sein TV-Comeback in SAT.1. Für die Prime-Time-Show "LUKE! Die WM und ich" sitzt der 79-jährige Vollblutjournalist erneut in der Kommentatoren-Kabine - am Freitag, 1. Juni, um 20:15 Uhr. An der Seite von Luke Mockridge und zahlreichen prominenten Fußballgrößen wird Werner Hansch auf die Weltmeisterschaft 2018 einstimmen und das sportliche Geschehen in der Show kommentieren - gewohnt fachmännisch und markant.



Der gebürtige Recklinghausener ist bereits im WM-Fieber: "Ich freue mich auf hoffentlich friedliche, dopingfreie und spannende Spiele - und auf Überraschungen von Underdogs wie z.B. Island bei der EM oder Costa Rica bei der WM 2014. Und gerne auch auf erfolgreiche Spiele unseres Teams!" Heißester Anwärter auf den WM-Titel ist für Hansch Brasilien: "Sie sind offensiv sehr stark und können hinten inzwischen auch mauern. Das haben sie dank des Spiels gegen uns 2014 inzwischen gelernt. Allerdings hängt auch viel von Neymar ab, er spielt schon eine zentrale Rolle bei der Seleção."



"LUKE! Die WM und ich", am Freitag, 1. Juni 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1



Hashtag zur Show: LukesWM



