Übergeordnet herrschte nach dem Jahreshoch aus Ende Januar bei 110,22 Euro ein kurzfristiger Abwärtstrend. Dieser brachte den Wert auf ein derzeitiges Jahrestief gegen Ende April bei 88,81 Euro, woraufhin sich der Kursverlauf aber noch immer in dem langfristigem, seit 2013 bestehendem, Aufwärtstrend befindet. An dem Tiefpunkt konnte das Wertpapier eine Trendwende vollziehen und notierte in dieser Handelswoche schon wieder über 100,00 Euro - aktuell sogar bei 102,48 Euro. Dennoch wird sich die Aktie vorerst vermutlich noch einmal an den EMA 50 bei 99,80 Euro herabsetzen, denn die heutige Tageskerze des DAX könnte kurzfristige Abwärtsbewegungen bis auf etwa 12.800/12.676 Punkte bewirken!

Long-Chance:

Ein angemessenes Kaufsignal würde bei einem kurzfristigen Sinkflug unter die Marke von 99,80 Euro aktiviert werden, woraufhin daraus resultierende Kursziele bei glatten 105,00 Euro wieder schmackhaft werden. Darüber hinaus besteht sogar das Potenzial von einem weiteren Sprung auf 107,00 Euro. Aber erst dann können die Jahreshochs als realistisches Ziel angesehen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte bei etwa 96,46 Euro angesetzt werden. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau, müssen Investoren mit weiteren Verlusten bis auf die Jahrestiefs rechnen!

Einstieg per Stop-Buy-Order: 99,28 Euro

Kursziel: 105,00 / 107,00 Euro

Stop: < 96,46 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,82 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Bayer AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 102,42 Euro; 12:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

