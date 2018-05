Liebe Trader,

Das deutsche Aktienbarometer hat an seinem ersten Handelstag dieser Woche die Zielmarke von grob 13.210 abgearbeitet und steht nun vor der nächsten Herausforderung. Haupttreiber im DAX war am Dienstag zweifelsohne die Aktie von ThyssenKrupp, gefolgt von einer Reihe von Automobilwerten. An dieser Stelle hat die Nachricht Chinas über eine baldige Zollsenkung für Fahrzeuge und Teilehersteller für Kursfantasie gesorgt. Sorgen bereitet hingegen der deutlich schwächere US-Aktienmarkt - die US-Indizes sind nämlich an entscheidenden Hürden mit einem Ausbruch gescheitert!

Short-Chance:

Für den deutschen Leitindex bedeutete dies am Mittwoche zunächst einen schwächeren Handelsstart und deutliche Kursverluste auf 13.000 Punkte. Abgaben zurück auf das Niveau von glatt 13.000 Zählern sind bereits vorausgegangen. Jetzt aber müssen ab sofort weitere Abgaben zurück auf 12.800 Punkte eingeplant werden. Wünschenswert wäre ein Rücklauf auf 12.676 Punkte, wo Investoren wieder strategische Long-Positionen aufbauen können. Ein direkter aber unwahrscheinlicher Durchmarsch über das Niveau von 13.210 Punkten könnte hingegen kurzzeitig Käufern noch einmal Auftrieb geben, Kursgewinn bis zum nächsthöheren Widerstandsbereich von 13.370 Punkten könnten dann einsetzen - ein Freifahrtschein zu den Rekordständen aus Anfang dieses Jahres ist das allerdings nicht!

Widerstände: 13.114 / 13.159 / 13.210 / 13.301 / 13.350 / 13.370

Unterstützungen: 12.950 / 12.900 / 12.850 / 12.800 / 12.700 / 12.679

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.962 Punkte; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

