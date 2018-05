Volkswagen: Anstieg der Umsatzerlöse dank Rekord-Auslieferungszahlen

Trotz Unruhen an der Unternehmensspitze, drohender Fahrverbote oder Diesel-Desaster startet Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) solide ins laufende Jahr: Im 1. Quartal stiegen die Umsatzerlöse dank der Rekord-Auslieferungszahlen. Der neue Konzernchef Herbert Diess erklärte hierzu: "Der Volkswagen-Konzern steht wirtschaftlich robust da".

Trotz Unruhen an der Unternehmensspitze, drohender Fahrverbote oder Diesel-Desaster startet Volkswagen solide ins laufende Jahr. Im 1. Quartal stiegen die Umsatzerlöse dank der Rekord-Auslieferungszahlen um 3,6% auf EUR 58,2 Mrd. (ggü. 56,2 Mrd. im Vorjahresquartal). Die Auslieferungen an Kunden steigen um 7,4% auf 2,7 Mio. Fahrzeuge (2,5 Mio. im Vorjahresquartal). Das operative Ergebnis ist jedoch um 3,6% auf EUR 4,2 Mrd. gesunken (ggü. EUR 4,4 Mrd. im Vorjahresquartal). Der moderate Rückgang ist auf eine sich negativ auswirkende Änderung des Ausweises der Bewertung von Derivaten (IFRS 9) zurückzuführen. Ohne diesen speziellen Effekt lag das bereinigte Ergebnis leicht über Vorjahr, berichtet der Automobilhersteller in seiner Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...