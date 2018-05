Objekt-Kauf! Die Euroboden GmbH hat ein Objekt (alte Villa mit großem Grundstück) in Berlin Pankow erworben, das nach Einschätzung des Unternehmens alle Voraussetzungen für eine hochprofitable Projektentwicklung birgt.

Umsatzvolumen von 40 Millionen Euro

"Es freut uns, dass wir in Berlin ein weiteres Projekt realisieren werden. Das Grundstück liegt in einer Berlin-typischen Mikrolage, die sich immer größer werdender Beliebtheit erfreut", so Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH. Das geplante Umsatzvolumen beträgt 40 Millionen Euro. Auf einer Grundstückgröße von rund 3.880 m2 ist der Bau von bis zu 100 Wohnungen geplant.

