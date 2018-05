Liebe Trader,

Übergeordnet herrscht über der Infineon-Aktie ein seit November 2017 bestehender, intakter Abwärtstrend. In der letzten Handelswoche versuchte sich das Wertpapier an der Abwärtstrendlinie bei 24,56 Euro, der Ausbruch zur Oberseite ist jedoch nicht gelungen. Mit den vergangenen Handelstagen verlor die Aktie an Anlegern und die Bären scheinen sich kurzfristig auszubreiten. Die Korrekturbewegung lässt den Kursverlauf nun voraussichtlich bis an den EMA 50 bei 22,76 Euro fallen. Dort würde ein Kaufsignal aktiviert werden und der Technologie Riese könnte nicht zuletzt wegen einer größeren Unterstützung an Fahrt in Richtung Jahreshochs gewinnen!

Long-Chance:

Sollte das Kaufsignal knapp unterm EMA 50 bei 22,76 Euro aktiviert werden, können die Jahreshochs bei zunächst 25,50 Euro annehmbar werden und würden auch eine satte Rendite mit sich bringen. Und der Abwärtstrend würde dann an Relevanz verlieren. Darüber hinaus könnte sogar das Potenzial für neue Jahreshochs freigesetzt werden! Eine Verlustbegrenzung ist vorerst aber noch knapp unterm EMA 200, bei etwa 21,90 Euro anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau müssen Investoren mit weiteren Verlusten der Infineon-Aktie bis auf die Jahrestiefs bei 20,26 Euro rechnen.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 22,70 Euro

Kursziel: 25,50 / 27,00 Euro

Stop: < 21,85 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,85 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Infineon; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 23,62 Euro; 13:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

