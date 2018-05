Das komplette Gantry-Automatisierungssystem verfügt über eine proprietäre Dosiersoftware und eine Kamera zur einfachen Einrichtung und Programmierung ideal für die Integration in Drehtische und Förderbandlinien.

Nordson EFD, ein Unternehmen der Nordson-Gruppe (NASDAQ:NDSN) und der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen, stellt den kameragesteuerten Gantry-Flüssigkeitsdosierroboter der GV-Serie vor. Die spezialisierte DispenseMotion-Software und eine integrierte CCD-Smart-Vision-Kamera ermöglichen ein schnelles Einrichten und Programmieren der automatisierten Systeme.

The new GV Series gantry robot from Nordson EFD is ideal for precision fluid dispensing onto substrates that require large working envelopes with market-leading deposit placement repeatability. (Photo: Business Wire)