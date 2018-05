First Sensor AG: Hauptversammlung stimmt Dividendenzahlung von 0,16 Euro je Aktie zu DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung First Sensor AG: Hauptversammlung stimmt Dividendenzahlung von 0,16 Euro je Aktie zu 23.05.2018 / 14:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. First Sensor: Hauptversammlung stimmt Dividendenzahlung von 0,16 Euro je Aktie zu Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre für alle Tagesordnungspunkte Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2018 abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben mit 99,99 Prozent der Stimmen der Dividende von 0,16 Euro je Aktie zugestimmt. Die Dividende wird am 28. Mai 2018 ausgezahlt. Auch die weiteren Tagesordnungspunkte wie das Vergütungssystem des Vorstands wurden mit großer Mehrheit angenommen. In seiner Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre erläuterte der Vorstandsvorsitzende, Dr. Dirk Rothweiler, an Beispielen die Strategie für profitables Wachstum. Er stellte zudem exemplarisch zwei dynamisch wachsende Anwendungen vor, die den Markterfolg weiter vorantreiben werden. "Bedeutende Entwicklungen in Industrie, Medizintechnik und der Fahrzeugindustrie sind nur durch den vermehrten Einsatz von Sensoren möglich. Unsere Produkte und Lösungen für Druck- und optische Anwendungen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein und sind nicht nur für das Auto der Zukunft ein wichtiger Bestandteil", so Rothweiler. Des Weiteren wurden das Ergebnis des abgelaufenen Jahres sowie der aktuelle Geschäftsverlauf erläutert. Der Vorstand bestätigte die Erwartung, das Gesamtjahr 2018 mit einem Umsatz zwischen 150 und 160 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen 7 und 9 Prozent abzuschließen. Bei mittel- und langfristig unverändert sehr guten Wachstumschancen ist das Ziel, die EBIT-Marge schrittweise auf 10 Prozent zu erhöhen. Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Druckfähiges Bildmaterial http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv Die Bildrechte hält die First Sensor AG. First Sensor AG Kontakt: Peter-Behrens-Str. 15 Corinna Krause 12459 Berlin E-Mail: ir@first-sensor.com Deutschland T +49 30 639923-571 23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688859 23.05.2018

ISIN DE0007201907

AXC0177 2018-05-23/14:23