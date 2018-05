KAP Beteiligungs-AG: VERKAUF DER INDIREKTEN 94% BETEILIGUNG AN DER GEIGER FERTIGUNGSTECHNOLOGIE GMBH DGAP-Ad-hoc: KAP Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung KAP Beteiligungs-AG: VERKAUF DER INDIREKTEN 94% BETEILIGUNG AN DER GEIGER FERTIGUNGSTECHNOLOGIE GMBH 23.05.2018 / 14:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. VERKAUF DER INDIREKTEN 94% BETEILIGUNG AN DER GEIGER FERTIGUNGSTECHNOLOGIE GMBH Fulda, 23.05.2018 - Die GM Tec Industries Holding GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der KAP Beteiligungs-AG, hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Geiger Fertigungstechnologie GmbH, Pretzfeld, abgeschlossen. Der Kaufpreis entspricht dem Unternehmenswert in Höhe von EUR 38 Mio. für alle Anteile der Geiger Fertigungstechnologie GmbH (100%) angepasst um die Nettofinanzverbindlichkeiten am Vollzugstag. In diesem Zusammenhang werden vom Käufer bestehende Verbindlichkeiten gegenüber der KAP Beteiligungs-AG, insbesondere aus Gesellschafterdarlehen, vollständig übernommen. Der Käufer ist eine mittelbare 100%-ige Tochtergesellschaft der chinesischen Zhejiang Tieliu Clutch Co., Ltd. mit Sitz in Hangzhou, Volksrepublik China. Mit dem Verkauf beendet die KAP Gruppe eine über 17-jährige Zusammenarbeit. Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Freigaben verschiedener Aufsichtsbehörden. Der Vollzug wird im zweiten oder dritten Quartal 2018 erwartet. Fulda, den 23. Mai 2018, 13:58 Uhr KAP Beteiligungs-AG Guido Decker Dr. Alexander Riedel Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand 23.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688815 23.05.2018 CET/CEST

