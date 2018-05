Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--International Business Machines (IBM) will in den kommenden zwei Jahren in Frankreich 1.800 Stellen schaffen. Die Jobs sollen in Bereichen Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain und Cloud-Computing aufgebaut werden, teilte der IT-Konzern mit. Zudem will der US-Konzern die Bereiche Entwicklung und IT-Architekturen ausbauen, wie IBM anlässlich einer Technologiekonferenz in Paris mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ankündigte.

