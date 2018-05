Liebe Trader,

In den letzten Wochen haben Indizes weltweit eine merkliche Stabilisierung vollziehen können und stiegen im Gegenzug wieder an markante Handelsniveaus heran. So positiv die bisherige Rally an den Aktienmärkten zu sein schien, scheiterte beispielshalber der US-amerikanische S&P 500-Index an einer sehr wichtigen Stelle mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber. Hierbei handelt es sich um das Niveau um 2.740 Punkte bzw. das 38,2 % Fibonacci-Retracement - auch bekannt als Trendwendemarke in einem Trendverlauf. Vielmehr haben Investoren mit dem gestrigen Handelstag sogar ein drohendes Doppeltop aufgestellt, das nun zu einer kurzfristigen Kehrtwende bei S&P 500-Index führen könnte. Auf das deutsche Aktienbarometer hat sich dieses Signal im heutigen Handel bereits merklich ausgewirkt.

Short-Chance:

Abgaben zunächst auf die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 2.688 Punkten müssen in den kommenden Handelsstunden zwingend einkalkuliert werden, bei anhaltender Schwäche könnte es sogar noch einmal auf 2.660 Punkte abwärts gehen. Erst an dieser Stelle erhält das US-Barometer wieder eine realistische Stabilisierungschance, der weitere Handelsverlauf muss jedoch erst noch abgewartet werden. Ein positives Chartbild würde der S&P 500-Index hingegen erst oberhalb von 2.750 Punkten abgeben. In diesem Fall wäre eine Aufwärtsbewegung zunächst an 2.777 Punkte vorstellbar, darüber sogar an die Märzhochs von 2.801 Punkten. Allerdings sollte ein Kaufsignal mit einem festen Tageschlusskurs oberhalb der aktuellen Hürde zwischen 2.740 und 2.750 Punkten einhergehen.

Widerstände: 2.742 / 2.761 / 2.777 / 2.801 / 2.820 / 2.845 Punkte

Unterstützungen: 2.701 / 2.688 / 2.671 / 2.660 / 2.654 / 2.632 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



S&P 500-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse voraussichtlich 2.724 Punkte; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

