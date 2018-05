Von Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Comcast könnte die Übernahmepläne von 21st Century Fox durch Walt Disney durchkreuzen. Der Kabelkonzern ist eigenen Angaben zufolge in fortgeschrittenen Planungen für ein höheres Gebot für das Entertainmentgeschäft von 21st Century Fox. Das Angebot wäre dann komplett in bar, teilte die Comcast Corp weiter mit. 21st Century Fox hatte den Verkauf der Assets für 52,4 Milliarden US-Dollar in Aktien an Walt Disney vereinbart.

Anfang Mai hieß es bereits von Informanten, dass sich Comcast eine Finanzierung im Volumen von rund 60 Milliarden Dollar für eine mögliche Barofferte gesichert habe. Zwar sei bisher keine endgültige Entscheidung gefallen, so Comcast am Mittwoch weiter. Die Gespräche für die Finanzierung seien aber weit fortgeschritten, so der Konzern aus Philadelphia.

Disney und Comcast sind an den Entertainment-Aktivitäten der 21st Century Fox interessiert, zu denen das Filmstudio oder das Kabelnetzwerk gehören.

21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, die Muttergesellschaft von Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

