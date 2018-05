Hier geht's zum Video

Der Preis für Brent-Öl ist an 80 US-Dollar. Setzen Anleger auf einen weiteren Anstieg, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Am meisten handeln Anleger und Trader gerade Turbo Optionsscheine auf Brent, berichtet Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. Die meisten seien Calls. Also bleibt der Optimismus bei Öl bestehen?