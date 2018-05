Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 23.05.2018

Kursziel: 7.70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,40 auf EUR 7,70.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht bestätigte die vorläufigen Zahlen. Die Umsatzerlöse

stiegen um 3,5% J/J auf EUR289 Mio. und übertrafen unsere Prognose (FBe: EUR280

Mio.). Dank der stärker als erwarteten Umsätze lag der Bruttogewinn leicht

über unserer Schätzung. Nach einem Anstieg um 50 Basispunkte in H2

gegenüber H1 war die Bruttomarge im Einklang mit unserer Prognose. HAEMATO

hat einen Nettogewinn in Höhe von EUR7,0 Mio. in 2017 erwirtschaftet und

plant eine Dividende von EUR0,30 an die Aktionäre auszuschütten. Dies

entspricht einer Rendite von 5% und der Dividende des Vorjahres. Das

Unternehmen hat im Dezember auch das erste HAEMATO-Markenprodukt auf den

Markt gebracht. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein Kursziel von

EUR7,70 (alt: EUR7,40). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG

(ISIN: DE0006190705). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 7.40 to EUR 7.70.

Abstract:

Full year results confirmed the preliminary headline figures. Revenues rose

3.5% Y/Y to EUR289m and beat our target (FBe: EUR280m). Gross profit was

slightly above our figure on the stronger than expected revenue. The gross

margin was inline with our target after a 50 basis point increase in H2

compared to H1. HAEMATO generated net income (NI) of EUR7.0m for 2017 and

will pay out a EUR0.30 dividend to shareholders. This corresponds to an

attractive 5.1% yield and matches the previous year distribution. The

company also launched its first HAEMATO branded product in December. Our

updated DCF model yields a EUR7.70 price target (old: EUR7.40). Our rating

remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16513.pdf

