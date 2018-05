Der Digital-Payments-Dienstleister aus Atlanta hat den Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne (14 bis 16 Dollar) gewählt und wird brutto 224 Millionen Dollar erlösen. Die Erstnotiz erfolgt heute. EVO ist in 50 Märkten aktiv (vor allem Nordamerika und Europa) und will die Präsenz ausweiten. 2013 hatte das US-Unternehmen von der Deutschen Bank die Deutsche Card Services übernommen.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst