Die Aktien des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters CTS Eventim haben am Mittwoch nach überraschend guten Geschäftszahlen zum Befreiungsschlag angesetzt. Mit einem Sprung bis auf 40,68 Euro überwanden sie den Widerstand bei rund 40 Euro und lagen wieder über der 200-Tage-Linie sowie der 21-Tage-Linie. Diese Zonen gelten als Indikatoren für den langfristigen beziehungsweise den kurzfristigen Trend. Ein Sprung darüber kann dem Kurs frischen Schwung verleihen.

Am frühen Nachmittag notierten sie 3,59 Prozent höher bei 40,40 Euro. Dies war klar der erste Platz im MDax , der um mehr als 1 Prozent fiel.

Mit einem Wachstum des Umsatzes um rund ein Drittel auf 274,5 Millionen Euro sowie des operativen Gewinns (Ebitda) um mehr als ein Fünftel auf 55,4 Millionen Euro im ersten Quartal übertraf CTS die Markterwartungen deutlich. Das Unternehmen profitierte von Konzerttourneen, die viele Zuschauer anzogen, und einer schwungvollen Entwicklung des Online-Shops.

Die gute Entwicklung untermauere die Wachstumsambitionen des Konzerns, sagte Analyst Holger Fechner von der NordLB. So ist CTS in der Sparte der Live-Veranstaltungen schon länger auf internationalem Expansionskurs und mit der jüngsten Akquise des spanischen Konzert- und Festival-Veranstalters Doctor Music nunmehr in zehn Ländern vertreten. Fechner rechnet damit, dass CTS seine bereits starke Marktposition durch Zukäufe international weiter ausbauen kann.

Zudem setzt CTS auf das Online-Geschäft. Diese Migration des Ticketvertriebes zu Gunsten der hochprofitablen Online-Kanäle ist laut dem Analysten Harald Heider von der DZ Bank ein weiterer Treiber der Geschäftsentwicklung./mis/edh/fba

ISIN DE0005470306

AXC0208 2018-05-23/15:29