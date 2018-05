Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Trump redet (mal wieder) die Kurse klein

historischer Korea Gipfel auf der Kippe

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Alles auf Anfang? Zurück auf Los?? Der ungeduldige US Präsident stellt das Gipfeltreffen mit Nordkorea in Frage und im Handelsstreit mit China geht es ihm auch nicht schnell genug voran. Die Folge: Anleger regieren verschnupft

Dabei sind sogar die goldenen Gedenkmünzen für das historische Treffen Trump vs. Kim in Singapur bereits geprägt. Aber wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden, kann das Treffen auch ausfallen oder verschoben werden, sagte Trump. Und bleibt sich und seiner Flatterhaftigkeit treu.

Goldmünzen kann man ja auch wieder einschmelzen.

Der Dow hatte daraufhin nachgegeben und auch der Dax kommt am Mittwoch relativ appetitlos daher und fällt nach schwachen PMIs sogar wieder unter 13.000 Punkte. .

Asiens wichtigste Börsen haben besonders heftig auf die Unsicherheiten um Nordkorea reagiert. Die Gewinnmitnahmen haben sich fortgesetzt.

USA lassen Banken von der Leine

Der US-Kongress hat den Weg für eine erste erhebliche Lockerung der im Zuge der großen Finanzkrise von 2008 verschärften Vorschriften für Banken freigemacht. Nach dem Senat stimmte am Dienstag in Washington auch das Repräsentantenhaus für eine Rücknahme wesentlicher Teile des ?Dodd-Frank?-Gesetzes, das erneute Bankenpleiten zulasten der Steuerzahler künftig verhindern sollte.

Mega Börsengang bei Foxconn

Foxconn will mit dem Börsengang seiner Tochter Foxconn Industrial Internet rund 4,26 Milliarden Dollar einnehmen. Angeboten werden knapp zwei Milliarden Aktien zu einem Preis von 2,16 Dollar je Stück an der Börse in Schanghai. Dies wäre der größte Börsengang in China seit drei Jahren. Foxconn ist bekannt als einer der größten Apple Zulieferer.

Zuckerberg im Europaparlament

Facebook -Chef Mark Zuckerberg ist im Europaparlament viel härter rangenommen worden als bei seinem Anhörungs-Marathon im US-Kongress. Trotzdem bleiben viele Fragen nicht oder nur unzureichend beantwortet. Was bleibt, ist die erneute Bitte um Entschuldigung für den jüngsten Datenskandal um Cambridge Analytica. ?Das war ein Fehler und es tut mir leid.? Ende der Durchsage.

CTS Eventim verkauft mehr Tickets

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim kann sich dank eines starken Onlinehandels und Zukäufen weiterhin über ein florierendes Geschäft freuen. Im ersten Quartal ging es sowohl im Ticketverkauf als auch bei der Tournee- und Festivalsparte bergauf. Auch für das Gesamtjahr stellte das Management Zuwächse in Aussicht. An der Börse griffen Anleger daraufhin zu - die Aktie des im MDax gelisteten Unternehmens gewann am Vormittag 3,8 Prozent.

Zalando setzt auf Modeproduzenten

Der Modehandelskonzern Zalando will mit einer verstärkten Partnerschaft mit großen Herstellern sein Angebot weiter ausbauen. Dazu gehörten etwa Inditex und H&M, die ein eigenes Filialnetz in Europa haben, sagte Co-Vorstandschef David Schneider auf der Jahreshauptversammlung in Berlin.

Zalando steigerte 2017 seinen Umsatz um 23,4 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro und wies einen Bilanzgewinn von 130 Millionen Euro aus.

Börse Stuttgart TV

Italiens neue Regierung steht in den Startlöchern. Warum das an den Finanzmärkten für Magenschmerzen sorgt und wie die Reaktionen auf den Wahl in Venezuela ausgefallen sind, verrät Anleihen-Expertin Bianca Becker im wöchentlichen Marktgespräch. Sie erklärt zudem warum US-Dollar Anleihen gesucht sind und welche Neuemissionen in Stuttgart zugelassen wurden.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=15208

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, zeigt ein klares Bild: Derivateanleger in Stuttgart rechnen mit einem stärkeren Dax. Sie kaufen überwiegend Calls auf den Leitindex, Puts werden verkauft.

Trends im Handel

Regen Handel beobachten Händler heute bei Knock-Out-Calls auf Adva Optikal. Anleger kauften nach einer Empfehlung überwiegend Calls auf den Netzwerkausrüster.

Siemens Optionsscheine vom Typ Call werden nach einer kurzen Pause wieder verstärkt nachgefragt.

AXC0210 2018-05-23/15:33