PARIS (Dow Jones)--Der Fahrdienstvermittler Uber bietet seinen Fahrern in Europa künftig Versicherungspolicen der französischen Axa SA an. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, sollen für die selbstständigen Fahrer keine Kosten bei der Absicherung gegen Krankheit oder Unfälle entstehen. Die beiden Partner arbeiten zudem an einer digitalen Plattform für Versicherungsdienstleistungen für Uber-Fahrer.

Uber und andere Fahrdienstvermittler stehen in Europa wegen einer Vielzahl von Themen in der Kritik, beispielsweise wegen Fragen um den Beschäftigungsstatus oder Sozialleistungen für Fahrer.

May 23, 2018 09:07 ET (13:07 GMT)

