Im Wochenvergleich hat es mal wieder ein Biotechwert in die Top-Riege des TecDAX geschafft. Hinter ISRA Vision und Nordex rangiert Evotec mit einem Plus von zwölf Prozent auf Rang 3 der besten Titel. Der Grund für den starken Kurssprung zu Wochenbeginn war eine langfristige strategische Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft zur Identifizierung neuer Therapeutika im Bereich Onkologie mit Celgene. Celgene erhält gemäß der Vereinbarung exklusive Rechte zur Einlizenzierung der weltweiten Rechte an allen im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Programmen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Evotec eine Vorabzahlung in Höhe von 65 Millionen Dollar und hat Anspruch auf potenzielle signifikante Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt. Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen uns über die Gelegenheit, eine zweite große Allianz mit unseren Kollegen bei Celgene einzugehen."

