Liebe Trader

Noch zu Beginn dieses Jahres notierte die Tochtergesellschaft der Metro AG Ceconomy auf einem Kursniveau von 13,40 Euro und zeigte kaum Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt. Nur wenig später knickten die Kursnotierungen aber regelrecht ein und fielen zunächst in den Bereich der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zurück. Bis Ende März wurde sogar die markante Horizontalunterstützung aus dem letzten Jahr bei 8,86 Euro angesteuert, wo sich viele Investoren eine nachhaltige Stabilisierung versprochen haben. Weit gefehlt, die Aktie rutschte in dieser Woche unter die Vorjahrestiefs von 8,86 Euro ab und könnte bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs darunter weitere Verluste nach sich ziehen. Um sich einmal das gesamte Abwärtspotenzial zu verdeutlichen, reicht es einen Blick auf den aktuellen Wochenverlauf der Ceconomy-Aktie zu werfen. Die nächstgrößere Unterstützung ist erst bei rund 7,00 Euro zu finden und hält somit vom aktuellen Kursniveau aus noch gut 23 Prozent Abwärtspotenzial bereit.

Short-Chance:

Sobald das Wertpapier von Ceconomy nachhaltig unter 8,86 Euro per Wochenschlusskurs verbleibt, sind weitere Abgaben zunächst auf das Niveau von 8,17 Euro zu erwarten. Darunter ist sehr stark von einem weiteren Kursrückgang auf rund 7,00 Euro auszugehen und kann über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Ein Stop bietet sich bei der aktuellen Konstellation aber noch oberhalb von 9,50 Euro an. Für eine merkliche Entspannung des bisher bärischen Chartbildes müsste das Wertpapier von Ceconomy mindestens über das Niveau von 9,80 Euro zulegen. Erst dann wächst die Wahrscheinlichkeit auf eine zwischengeschaltete Erholung bis 10,80 Euro spürbar an. So wie sich das bisherige Chartbild aber präsentiert, muss kurzfristig mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Strategische Long-Positionen sind daher erst bei 8,17 bzw. 7,00 Euro zu vertreten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 8,61 Euro

Kursziel: 8,17 / 7,00 Euro

Stop: > 9,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,89 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Ceconomy AG St.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 8,61 Euro; 14:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

