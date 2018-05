Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil von 83 auf 84 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bevorzuge jedoch unverändert die Aktie des Konkurrenten Chevron, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich unterstützten die freien Barmittel, das Mengenwachstum, das konjunkturelle Umfeld für Öl sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre die Aktien großer US-Ölkonzerne./bek/ck Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-05-23/16:11

ISIN: US30231G1022