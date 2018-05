Berlin (ots) - Die PSI Energy Markets GmbH wurde von der EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG mit der Einführung eines Portfoliomanagementsystems auf Basis von PSImarket beauftragt. Der Schwerpunkt liegt auf Handelsfunktionen und Portfoliomanagement für den Strom- und Gasmarkt sowie auf Fahrplananmeldung und Nominierung. PSImarket löst das bisherige Altsystem ab.



"Die sehr hohe Abdeckung der erforderlichen Funktionalitäten durch das Standardprodukt PSImarket war ein wichtiger Aspekt bei unserer Entscheidung. Unsere täglichen Prozesse lassen sich damit effizient umsetzen und optimieren. Zudem kann PSImarket gut in unsere bestehende Systemlandschaft integriert werden", erläutert Dr. Tina Loll, Projektleiterin bei EHA. Die standardmäßig vorhandenen Werkzeuge für Datenimport und Datenexport stellen zudem eine benutzerfreundliche und effiziente Migration der Bestandsdaten sicher.



"Neben einer schnellen und effizienten Produkteinführung zählt vor allem auch die langfristige Perspektive: Die hohe Flexibilität und Konfigurierbarkeit von PSImarket stellt sicher, dass wir auch langfristig die sehr dynamischen Anforderungen im Energiehandel abdecken und unsere individuellen Strategien passgenau umsetzen können" betont Eckart Boege, der den Energiehandel der EHA verantwortet.



Die EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG ist als Energiedienstleister der Spezialist für filialisierte Unternehmen in Deutschland und Österreich. Die Kunden erhalten "aus einer Hand" ein umfangreiches Paket von Energiedienstleistungen. Dazu zählen die Beschaffung und Lieferung von Grünstrom und Gas, Energiecontrolling und Energieberatung. Das Ergebnis sind nachhaltige Verbrauchs- und Kostenreduzierungen sowie praktizierter Klimaschutz. www.eha.net



Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. www.psi.de



