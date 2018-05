Original-Research: European Lithium Limited - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu European Lithium Limited

Unternehmen: European Lithium Limited

ISIN: AU000000EUR7

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.05.2018

Kursziel: EUR0,19

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 23.05.2018 (vormals: Hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu European Lithium

Limited (ISIN: AU000000EUR7) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft

die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 0,19.

Zusammenfassung:

Seit der Veröffentlichung unserer Coverageaufnahme-Studie am 7. März

veröffentlichte European Lithium eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS)

des Wolfsberg-Projekts, gab Bohrergebnisse für Zone 2 der Lagerstätte

bekannt und kündigte die Beförderung von Dietrich Wanke vom General Manager

zum CEO an. Die Veröffentlichung einer ersten abgeleiteten Ressource für

Zone 2 ist vor Ende des laufenden Quartals geplant. In den nächsten Wochen

wird ein neues Bohrprogramm in Zone 1 beginnen. Ziel des neuen

Bohrprogramms der Zone 1 ist die Umwandlung des abgeleiteten Teils der

vorhandenen Ressourcenschätzung der Zone 1 in eine gemessene und angezeigte

Ressource. Die aktuelle Ressourcenschätzung von JORC (2012) für Wolfsberg

umfasst gemessene 2,86 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,28% Lithiumoxid

(Li2O), angezeigte 3,44 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,08% Li2O und

abgeleitete 4,68 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,78% Li2O. Seit der

Veröffentlichung des PFS haben sich die Gespräche mit potenziellen Partnern

intensiviert, und das Management erwartet nun, dass die wahrscheinlichste

Finanzierungslösung für die endgültige Machbarkeitsstudie / die

Produktionsaufnahme der Mine durch eine Partnerschaft mit einem

industriellen Lithiumanwender erfolgt. Unser Kursziel von EUR0.19 ist im

Vergleich zu unserer Coverageaufnahme-Studie von März unverändert, basiert

aber nun auf einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 9.200 Tonnen

Lithiumhydroxid-Monohydrat, die laut PFS über eine Minenlebensdauer von 11

Jahren produziert wird (vorher: 7.100 Tonnen Lithiumkarbonat über eine

Minenlebensdauer von 13 Jahren). Wir stufen unsere Empfehlung auf Kaufen

hoch (vorher: Hinzufügen), weil das Renditepotential nun über 25% liegt. Es

wird Spielraum geben, unser Kursziel zu erhöhen, wenn wie erwartet European

Lithium den gemessenen und angezeigten Teil ihrer JORC-Ressource bis Ende

dieses Jahres auf über 10 Millionen Tonnen erhöht.

First Berlin Equity Research has published a research update on European

Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7). Analyst Simon Scholes upgraded the

stock to BUY and maintained his EUR 0.19 price target.

Abstract:

Since we published our initiating coverage study on 7 March, European

Lithium has published a preliminary feasibility study (PFS) of the

Wolfsberg project, released drilling results for Zone 2 of the deposit, and

announced the promotion of Dietrich Wanke from General Manager to CEO. The

publication of a maiden inferred resource estimate for Zone 2 is scheduled

before the end of the current quarter and a new drilling programme will

start in Zone 1 over the next few weeks. The goal of the new Zone 1

drilling programme is to convert the inferred portion of the existing Zone

1 resource estimate into measured and indicated resource. The current JORC

(2012) resource estimate for Wolfsberg is 2.86m tonnes measured grading

1.28% lithium oxide, 3.44m tonnes indicated grading 1.08% Li2O and 4.68m

tonnes inferred grading 0.78% lithium oxide. Since the publication of the

PFS, discussions with potential partners have intensified and management

now expects that the most likely financing solution for the definitive

feasibility study and bringing the mine to production is a partnership

with/takeover by an industrial lithium user. Our price target of EUR0.19 is

unchanged on our March initiating coverage study but is now based on

average annual average output of 9,200 tonnes of lithium hydroxide

monohydrate produced over a mine life of 11 years as described in the PFS

(previously: 7,100 tonnes lithium carbonate over a 13 year mine life). Our

recommendation rises to Buy (previously: Add) because the return potential

is now above 25%. There will be scope to raise our price target, if, as we

expect, European Lithium raises the measured and indicated part of its JORC

resource to over 10m tonnes by the end of this year.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16515.pdf

