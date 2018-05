Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta026/23.05.2018/16:00) - Die DWH Deutsche Werte Holding AG hat Herrn René Pernull zum neuen Vorstand gewählt. Er wird fortan neben dem bisherigen Vorstand als weiteres Vorstandsmitglied das operative Geschäft der DWH leiten. René Pernull studierte Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin und gründete nach seinem Studium mehrere Unternehmen in der Bildungsbranche. Zusätzlich sammelte er als Arbeitnehmer juristische Erfahrung in einer der größten Wirtschaftskanzleien Europas und ergänzte sein technisches Wissen in einem Software-as-a-Service-Unternehmen. Herr Pernull ist österreichischer Staatsbürger und wird zukünftig federführend als Hauptansprechpartner der Wiener Börse fungieren.



"René Pernull verfügt über ein tiefes Verständnis des deutschen Immobilienmarktes und ein langjährig gepflegtes Netzwerk entsprechender Kontakte. Mit ihm werden wir den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter konsequent vorantreiben", sagt der bisherige Alleinvorstand Daniel Eric Joerin.



Über die DWH Deutsche Werte Holding AG: Die DWH Deutsche Werte Holding AG hat sich zum Ziel gesetzt, in reale Werte zu investieren. Investments in Wohn- und Gewerbeimmobilien in gefragten Lagen mit Fokus auf ausgewählte A- und B-Städte gehören ebenso dazu wie mittelständisch geprägte Unternehmen mit erkennbarem Entwicklungspotenzial. Um das Wertsteigerungs- und Entwicklungspotenzial der Beteiligungen bestmöglich auszuschöpfen, wird mit Hilfe eines kompetenten Teams, bestehend aus erfahrenen Mitarbeitern aus den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Jura, eine spezifische Immobilien- bzw. Unternehmensstrategie für jedes Asset entwickelt. Durch kontinuierliches Controlling, Coaching und Consulting der Unternehmen und Immobilien stellt die DWH als Dachgesellschaft sicher, die Bestände auch langfristig und nachhaltig optimal zu betreuen und deren reale Werte zu steigern.



