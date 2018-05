Die britische Investmentbank HSBC hat Iberdrola von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 6,80 Euro gesenkt. Auf dem Aktienkurs des spanischen Versorgers drückten der Konglomeratsabschlag sowie die Regulierung auf dem Heimatmarkt und in Großbritannien, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Wettbewerb auf den südamerikanischen Märkten und Wechselkurse wirkten sich negativ aus./bek/la

Datum der Analyse: 23.05.2018

